Απολαύστε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν, με αυτή την υψηλής θερμοκρασίας και ισχύος τοστιέρα HD2383/20 της Philips με πλάκες Cut & Seal. Αποθηκεύεται εύκολα χάρη στη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης και την περιτύλιξη καλωδίου. Οι αντικολλητικές της πλάκες κάνουν το καθάρισμα πιο εύκολο από ποτέ.