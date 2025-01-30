750 W
Αποσπώμενες πλάκες
Κάθετη αποθήκευση
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Σύστημα κλειδώματος Easy-lock
Οι εναλλάξιμες πλάκες σάς βοηθούν να ψήσετε όλα όσα λατρεύετε, από τραγανά πανίνι μέχρι παραγεμισμένα σάντουιτς και βάφλες!
Η γρήγορη θέρμανση ψήνει τέλεια τα πάντα σε αυτή την τοστιέρα με ισχύ 750 W.
Δεν χρειάζεται να τρίβετε τα κολλημένα υπολείμματα. Απλώς αφαιρέστε τις πλάκες και καθαρίστε τις με ευκολία, χάρη στην αντικολλητική επίστρωση μεγάλης διάρκειας.
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.7
από 5
168
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
geeorgiaa93_346
30/01/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Amazing!
Absolutely obsessed with this toastie maker! It’s super easy to use and great quality. I love how easy it is to clean and the range of things I can make when using it!
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker
lydiah59
07/11/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Makes great waffles!
Love this Philips sandwich maker. It comes with three plate sets so you can make toasties, paninis and waffles. I find it very handy that you can make three different things within one maker. A household favourite is waffles so the kids love that we can now make our own waffles, it's so quick to make your own batter then pour it into the waffles plate the waffles come out really crispy, golden and so tasty they are such a winner in our house. The inserts clip out very easily and I find them so easy to clean in the sink. The maker looks sophisticated in my kitchen, quite compact and easily stored in my kitchen cupboards. Highly recommend.
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker
samh204
11/10/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Amazing
Oh my this is amazing , had the best toasted sandwich. it’s so easy to clean with the removable plates …. Can’t wait to try some waffles they look so goood.
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series HD2350/80 Sandwich Maker