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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD1302
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Dry iron
Για να είστε εμφανίσιμοι ανά πάσα στιγμή! Αυτό το πολύ συμπαγές και χαμηλού βάρους σίδερο ταξιδιού καθιστά δυνατό το σιδέρωμα όπου κι αν πάτε. Η πτυσσόμενη λειτουργία και η λειτουργία διπλής τάσης το καθιστά πολύ εύκολο στη ρύθμιση και τη χρήση.