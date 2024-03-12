Για να είστε εμφανίσιμοι ανά πάσα στιγμή! Αυτό το πολύ συμπαγές και χαμηλού βάρους σίδερο ταξιδιού καθιστά δυνατό το σιδέρωμα όπου κι αν πάτε. Η πτυσσόμενη λειτουργία και η λειτουργία διπλής τάσης το καθιστά πολύ εύκολο στη ρύθμιση και τη χρήση.