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Dry iron

Μη διαθέσιμο πλέον

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Dry iron

HD1302

Dry iron

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Dry iron

  • PDF αρχείο, 2.1 MB
  • 12 March 2024

Για να είστε εμφανίσιμοι ανά πάσα στιγμή! Αυτό το πολύ συμπαγές και χαμηλού βάρους σίδερο ταξιδιού καθιστά δυνατό το σιδέρωμα όπου κι αν πάτε. Η πτυσσόμενη λειτουργία και η λειτουργία διπλής τάσης το καθιστά πολύ εύκολο στη ρύθμιση και τη χρήση.

  • PDF αρχείο
  • 31 March 2024

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