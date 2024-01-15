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  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση
  • Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση

Νέα σελίδα

Hair ClipperΣειρά 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση

Απολαύστε ακριβή κουρέματα με αυτοπεποίθηση χάρη στις 28 ρυθμίσεις μήκους και τις αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου. Δημιουργήστε ομαλά σβησίματα με τα εργαλεία ακριβείας για σβήσιμο μαλλιών και απολαύστε επαγγελματικό έλεγχο στο σπίτι με αυτό το ευέλικτο κιτ με αξεσουάρ κουρείου της Philips.

Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Καθαρό κούρεμα, σβήσιμο με ευκολία και άψογη περιποίηση

Απόλυτη ελευθερία στην περιποίηση

  • Αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου

  • 28 ρυθμίσεις μήκους

  • Αισθητήρας PowerAdapt

  • Trim and Flow

Διαμορφώστε την εμφάνισή σας με 28 ρυθμιζόμενα μήκη

Διαμορφώστε την εμφάνισή σας με 28 ρυθμιζόμενα μήκη

Δημιουργήστε το στιλ που σας ταιριάζει με 28 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα ακριβείας του 1 χιλ. Οι τρεις ρυθμιζόμενες χτένες, από 2 χιλ. έως 28 χιλ., σας προσφέρουν πλήρη έλεγχο για κάθε στιλ, ενώ, αφαιρώντας τη χτένα, επιτυγχάνετε καθαρό αποτέλεσμα 0,5 χιλ. Η εξατομικευμένη περιποίηση γίνεται εύκολη και με αυτοπεποίθηση.

Μέγιστη ακρίβεια με απόδοση μεγάλης διάρκειας

Μέγιστη ακρίβεια με απόδοση μεγάλης διάρκειας

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου παραμένουν κοφτερές σε κάθε χρήση, προσφέροντας σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Με αυτή την κουρευτική μηχανή απολαμβάνετε ομαλό και εύκολο κούρεμα, ώστε το στιλ σας να παραμένει πάντα άψογο, χωρίς συμβιβασμούς.

Περιλαμβάνει 4 απαραίτητα αξεσουάρ για εύκολη περιποίηση

Περιλαμβάνει 4 απαραίτητα αξεσουάρ για εύκολη περιποίηση

Το κιτ με αξεσουάρ κουρείου 4 τεμαχίων περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να κουρεύετε με αυτοπεποίθηση στο σπίτι: ψαλίδι, χτένα, κάπα κουρέματος και κλιπ μαλλιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

911

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗ Η ΙΔΙΑ

Μετά την πρώτη μου αγορά πριν 7 χρόνια και ικανοποίησης προς το προϊόν, αποφάσισα να αγοράσω ξανά το ίδιο. Ο λόγος αγοράς; τέλος ζωής της μπαταρίας!

Πλεονεκτήματα

Εργονομικός σχεδιασμός, Τιμή, Πολλαπλές επιλογές σε ύψη κουρέματος

Μειονεκτήματα

Ενσωματωμένη μπαταρία

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2022-01-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2022-01-15

22/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια, απλά!

Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολος καθαρισμός, μνήμες

Πλεονεκτήματα

Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολο και γρήγορο καθάρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-05-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-05-22

10/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξιόπιστη συσκευή για άριστο κούρεμα

Η μηχανή είναι στοιβαρή και πολύ δυνατή κατά τη λειτουργία της, οπότε δεν κολλάει ούτε στομώνει και αρκούν λίγα περάσματα. Πρακτικά έχει υπεραρκετές ρυθμίσεις μήκους κοπής. Είναι ισάξια επαγγελματικών μηχανών που χρησιμοποιούν κομμωτήρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.

Πλεονεκτήματα

Δυνατός μηχανισμός, μεγάλο μήκος κοπής

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-04-10

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-04-10

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Σε σύγκριση με επαγγελματία κομμωτή.

  2. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.