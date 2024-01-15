2 χρόνια εγγύηση
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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες από τιτάνιο
400 ρυθμίσεις μήκους
120 λεπτά ασύρματης λειτουργίας/φόρτιση 1 ώρας
Έως 5 έτη εγγύηση
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου για να επιλέξετε με ακρίβεια και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Χρησιμοποιήστε τη χτένα για να τριμάρετε με ακρίβεια σε βήματα 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.
Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη με τη Philips. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου είναι απίστευτα ανθεκτικές, διατηρώντας την αιχμηρότητά τους από την πρώτη μέρα, ακόμα και μετά από 5 χρόνια
Ομοιόμορφο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Ο αισθητήρας PowerAdapt ρυθμίζει αυτόματα το μοτέρ ανάλογα με τη μοναδική πυκνότητα των μαλλιών σας, παρέχοντας ακριβώς τη σωστή ισχύ κοπής σε οποιοδήποτε μήκος.
Βραβεία
4.1
από 5
908
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κωνσταντίνος02
15/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗ Η ΙΔΙΑ
Μετά την πρώτη μου αγορά πριν 7 χρόνια και ικανοποίησης προς το προϊόν, αποφάσισα να αγοράσω ξανά το ίδιο. Ο λόγος αγοράς; τέλος ζωής της μπαταρίας!
Πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός, Τιμή, Πολλαπλές επιλογές σε ύψη κουρέματος
Μειονεκτήματα
Ενσωματωμένη μπαταρία
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
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22/11/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια, απλά!
Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολος καθαρισμός, μνήμες
Πλεονεκτήματα
Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολο και γρήγορο καθάρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
dimsakel
10/10/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αξιόπιστη συσκευή για άριστο κούρεμα
Η μηχανή είναι στοιβαρή και πολύ δυνατή κατά τη λειτουργία της, οπότε δεν κολλάει ούτε στομώνει και αρκούν λίγα περάσματα. Πρακτικά έχει υπεραρκετές ρυθμίσεις μήκους κοπής. Είναι ισάξια επαγγελματικών μηχανών που χρησιμοποιούν κομμωτήρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.
Πλεονεκτήματα
Δυνατός μηχανισμός, μεγάλο μήκος κοπής
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.
Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.