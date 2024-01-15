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  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
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  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
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  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 9000Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

HC9450/15

4.1
| (908) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Η κουρευτική μηχανή Philips Hair Clipper 9000 εξασφαλίζει τέλειο, εξατομικευμένο κούρεμα. Με 400 ρυθμίσεις μήκους και λεπίδες από τιτάνιο, απολαμβάνετε απόλυτη ακρίβεια και ισχύ. Απολαύστε τέλειο φινίρισμα, προσαρμοσμένο στην πυκνότητα των μαλλιών σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

με μηχανοκίνητες χτένες

Τέλειο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

  • Λεπίδες από τιτάνιο

  • 400 ρυθμίσεις μήκους

  • 120 λεπτά ασύρματης λειτουργίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Έως 5 έτη εγγύηση

60 ρυθμίσεις μήκους με μηχανοκίνητα κουμπιά

60 ρυθμίσεις μήκους με μηχανοκίνητα κουμπιά

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου για να επιλέξετε με ακρίβεια και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Χρησιμοποιήστε τη χτένα για να τριμάρετε με ακρίβεια σε βήματα 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου: δεν απαιτείται λάδι

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου: δεν απαιτείται λάδι

Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη με τη Philips. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες τιτανίου είναι απίστευτα ανθεκτικές, διατηρώντας την αιχμηρότητά τους από την πρώτη μέρα, ακόμα και μετά από 5 χρόνια

Ο αισθητήρας PowerAdapt προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία κουρέματος

Ο αισθητήρας PowerAdapt προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία κουρέματος

Ομοιόμορφο κούρεμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Ο αισθητήρας PowerAdapt ρυθμίζει αυτόματα το μοτέρ ανάλογα με τη μοναδική πυκνότητα των μαλλιών σας, παρέχοντας ακριβώς τη σωστή ισχύ κοπής σε οποιοδήποτε μήκος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.1

από 5

908

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗ Η ΙΔΙΑ

Μετά την πρώτη μου αγορά πριν 7 χρόνια και ικανοποίησης προς το προϊόν, αποφάσισα να αγοράσω ξανά το ίδιο. Ο λόγος αγοράς; τέλος ζωής της μπαταρίας!

Πλεονεκτήματα

Εργονομικός σχεδιασμός, Τιμή, Πολλαπλές επιλογές σε ύψη κουρέματος

Μειονεκτήματα

Ενσωματωμένη μπαταρία

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

22/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια, απλά!

Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολος καθαρισμός, μνήμες

Πλεονεκτήματα

Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολο και γρήγορο καθάρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

10/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αξιόπιστη συσκευή για άριστο κούρεμα

Η μηχανή είναι στοιβαρή και πολύ δυνατή κατά τη λειτουργία της, οπότε δεν κολλάει ούτε στομώνει και αρκούν λίγα περάσματα. Πρακτικά έχει υπεραρκετές ρυθμίσεις μήκους κοπής. Είναι ισάξια επαγγελματικών μηχανών που χρησιμοποιούν κομμωτήρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.

Πλεονεκτήματα

Δυνατός μηχανισμός, μεγάλο μήκος κοπής

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.

  2. Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.