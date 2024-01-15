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Ακριβές και ευέλικτο στιλ
Απολαύστε ευέλικτα και ακριβή κουρέματα με 28 ρυθμίσεις μήκους και αυτοακονιζόμενες λεπίδες που παραμένουν κοφτερές σε κάθε χρήση. Απολαύστε σταθερά, καλοσχηματισμένα αποτελέσματα στο σπίτι.
Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες
28 ρυθμίσεις μήκους
Αισθητήρας PowerAdapt
Trim and Flow
Δημιουργήστε το στιλ που σας ταιριάζει με 28 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα ακριβείας του 1 χιλ. Οι τρεις ρυθμιζόμενες χτένες, από 2 χιλ. έως 28 χιλ., σας προσφέρουν πλήρη έλεγχο για κάθε στιλ, ενώ, αφαιρώντας τη χτένα, επιτυγχάνετε καθαρό αποτέλεσμα 0,5 χιλ. Η εξατομικευμένη περιποίηση γίνεται εύκολη και με αυτοπεποίθηση.
Απολαύστε άψογο κούρεμα με αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες 41 χιλ., σχεδιασμένες για απόδοση που διαρκεί
Απολαύστε ένα ομαλό κούρεμα από την αρχή έως το τέλος. Η χτένα Trim and Flow είναι σχεδιασμένη ώστε να απομακρύνει συνεχώς τις τρίχες, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα και επιτρέποντας στην κουρευτική μηχανή να κινείται αβίαστα. Έτσι, διατηρείτε σταθερό έλεγχο και πετυχαίνετε το ιδανικό στιλ χωρίς διακοπές.
4.1
από 5
911
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κωνσταντίνος02
15/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗ Η ΙΔΙΑ
Μετά την πρώτη μου αγορά πριν 7 χρόνια και ικανοποίησης προς το προϊόν, αποφάσισα να αγοράσω ξανά το ίδιο. Ο λόγος αγοράς; τέλος ζωής της μπαταρίας!
Πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός, Τιμή, Πολλαπλές επιλογές σε ύψη κουρέματος
Μειονεκτήματα
Ενσωματωμένη μπαταρία
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2022-01-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2022-01-15
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22/11/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια, απλά!
Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολος καθαρισμός, μνήμες
Πλεονεκτήματα
Γρηγόρη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, εύκολο και γρήγορο καθάρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-05-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-05-22
dimsakel
10/10/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αξιόπιστη συσκευή για άριστο κούρεμα
Η μηχανή είναι στοιβαρή και πολύ δυνατή κατά τη λειτουργία της, οπότε δεν κολλάει ούτε στομώνει και αρκούν λίγα περάσματα. Πρακτικά έχει υπεραρκετές ρυθμίσεις μήκους κοπής. Είναι ισάξια επαγγελματικών μηχανών που χρησιμοποιούν κομμωτήρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής.
Πλεονεκτήματα
Δυνατός μηχανισμός, μεγάλο μήκος κοπής
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-04-10
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 9000 HC9450/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-04-10
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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