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Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 7000Κουρευτική μηχανή

HC7460/15

4.2
| (233) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
1 κλικ, απόλυτη ακρίβεια
Η ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ της σειράς 7000 προσφέρει απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο στο κούρεμά σας με ένα κλικ. Με μηχανοκίνητες χτένες και στοιχείο κοπής υψηλής απόδοσης, είναι η μόνη κουρευτική μηχανή που σας προσφέρει σταθερά τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

με μηχανοκίνητες χτένες

1 κλικ, απόλυτη ακρίβεια

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 60 ρυθμίσεις μήκους

  • 120 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

Κουμπιά ελέγχου

Κουμπιά ελέγχου

Το έξυπνο περιβάλλον χρήσης προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για το επιλεγμένο μήκος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε και να κλειδώσετε εύκολα περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Μεταβείτε γρήγορα στα διάφορα μήκη ή ακόμα επιλέξτε μικρό βήμα ακρίβειας 0,2 χιλ.

60 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, από 0,5 έως 42 χιλ.

60 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, από 0,5 έως 42 χιλ.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου για να επιλέξετε με ακρίβεια και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Χρησιμοποιήστε τη χτένα για να τριμάρετε με ακρίβεια σε βήματα 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.

Κορυφαία αποτελέσματα με τις ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά

Κορυφαία αποτελέσματα με τις ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά

Η κουρευτική μηχανή συνοδεύεται από 3 ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά και επιλογές από 1 έως 7 χιλ., 7 έως 24 χιλ. και 24 έως 42 χιλ. Συνδέστε απλώς μία από τις χτένες και επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα, με ακρίβεια 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

233

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετική!

Κόβει όπως ακριβώς θέλεις. Έχει ακρίβεια, πολλές επιλογές σε μήκη κοπής και η μπαταρία της διαρκεί για πολλές χρήσεις.

Πλεονεκτήματα

Απόδοση, αυτονομία, ακρίβεια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

06/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικά χρήσιμο, εξαιρετική κοπή

Εύκολη χρήση, εξαιρετική κοπή, πολλές επιλογές μήκους. Για ερασιτεχνικό κούρεμα είναι πολύ καλή επιλογή.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

05/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Καλή μηχανή και αθόρυβη

Η κουρευτική μηχανή 7460/15 είναι αθόρυβη και φαίνεται καλή από άποψη ποιότητας.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips