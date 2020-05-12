2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
60 ρυθμίσεις μήκους
120 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Το έξυπνο περιβάλλον χρήσης προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για το επιλεγμένο μήκος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε και να κλειδώσετε εύκολα περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Μεταβείτε γρήγορα στα διάφορα μήκη ή ακόμα επιλέξτε μικρό βήμα ακρίβειας 0,2 χιλ.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου για να επιλέξετε με ακρίβεια και να κλειδώσετε το μήκος που θέλετε, ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους. Χρησιμοποιήστε τη χτένα για να τριμάρετε με ακρίβεια σε βήματα 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.
Η κουρευτική μηχανή συνοδεύεται από 3 ρυθμιζόμενες χτένες για μαλλιά και επιλογές από 1 έως 7 χιλ., 7 έως 24 χιλ. και 24 έως 42 χιλ. Συνδέστε απλώς μία από τις χτένες και επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ρυθμίσεις μήκους με κλείδωμα, με ακρίβεια 0,2 χιλ. μεταξύ των επιλογών 1 και 7 χιλ. και 1 χιλ. μεταξύ των επιλογών 7 και 42 χιλ. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στο 0,5 χιλ.
4.2
από 5
233
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lefis73
12/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετική!
Κόβει όπως ακριβώς θέλεις. Έχει ακρίβεια, πολλές επιλογές σε μήκη κοπής και η μπαταρία της διαρκεί για πολλές χρήσεις.
Πλεονεκτήματα
Απόδοση, αυτονομία, ακρίβεια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Pete1974
06/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικά χρήσιμο, εξαιρετική κοπή
Εύκολη χρήση, εξαιρετική κοπή, πολλές επιλογές μήκους. Για ερασιτεχνικό κούρεμα είναι πολύ καλή επιλογή.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Αποστόλης
05/05/2018
Ελλάδα
Καλή μηχανή και αθόρυβη
Η κουρευτική μηχανή 7460/15 είναι αθόρυβη και φαίνεται καλή από άποψη ποιότητας.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7460/15 Κουρευτική μηχανή
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips