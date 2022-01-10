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  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια

Νέα σελίδα

Hair ClipperΣειρά 5000

HC5721/15

4.1

| (490) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια

Χαρίστε στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα ακριβές κούρεμα με την κουρευτική μηχανή Philips 5000. Οι λεπίδες που παραμένουν κοφτερές προσφέρουν ομαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ενώ η ισχυρή ασύρματη απόδοση σάς επιτρέπει να κουρεύετε με άνεση και αυτοπεποίθηση.

Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Αποκτήστε απόλυτα ομοιόμορφα κουρέματα στο σπίτι

Ευέλικτο κούρεμα για όλη την οικογένεια

  • Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες

  • 10 ρυθμίσεις μήκους

  • Αισθητήρας PowerAdapt

  • Trim and Flow

Διαμορφώστε την εμφάνισή σας με 10 ρυθμιζόμενα μήκη

Διαμορφώστε την εμφάνισή σας με 10 ρυθμιζόμενα μήκη

Με 10 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 3 χιλ., αυτή η κουρευτική μηχανή σάς προσφέρει τον έλεγχο που χρειάζεστε για το κούρεμά σας. Η ρυθμιζόμενη χτένα σάς επιτρέπει να κουρεύετε από 3 χιλ. έως 24 χιλ., ενώ χωρίς τη χτένα επιτυγχάνετε καθαρό αποτέλεσμα 0,5 χιλ. Αξιόπιστο και εύκολο κούρεμα.

Μέγιστη ακρίβεια με απόδοση μεγάλης διάρκειας

Μέγιστη ακρίβεια με απόδοση μεγάλης διάρκειας

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες 41 χιλ. παραμένουν κοφτερές για μεγάλο χρονικό διάστημα, γλιστρούν ομαλά μέσα στα μαλλιά και προσφέρουν σταθερό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε κάθε κούρεμα.

Για εύκολο και ομοιόμορφο κούρεμα στο σπίτι

Για εύκολο και ομοιόμορφο κούρεμα στο σπίτι

Απολαύστε ένα ομαλό κούρεμα από την αρχή έως το τέλος. Η χτένα Trim and Flow είναι σχεδιασμένη ώστε να απομακρύνει συνεχώς τις τρίχες, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα και επιτρέποντας στην κουρευτική μηχανή να κινείται αβίαστα. Έτσι, διατηρείτε σταθερό έλεγχο και πετυχαίνετε το ιδανικό στιλ χωρίς διακοπές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

490

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Άψογο

Κάνει σωστά την δουλειά της. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.

Πλεονεκτήματα

Εύκολη στην χρήση, σχέση τιμής ποιότητας.

Μειονεκτήματα

Δεν έχω κάτι να πω

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-01-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2021-01-10

27/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Άριστη

μεγαλο καλωδιο ,δεν μασαει πουθενα.Δεν ξαναγυρναω σε μπαταριας

Πλεονεκτήματα

ειμαι με καλωδιο δεν μενεις απο μπαταρια ποτέ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2020-11-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2020-11-27

22/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Just Philips

Very good,practical ,and economical. Good quality .

Πλεονεκτήματα

Convinied

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2020-11-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή

Date of Use 2020-11-22

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.