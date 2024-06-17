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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Trim-n-Flow
28 ρυθμίσεις μήκους (0,5-28 χιλ.)
75 λεπτά αυτονομία/ 8 ώρες φόρτιση
Πλενόμενο 100%
Έως 5 έτη εγγύηση
Μια συσκευή στην οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε για άψογη εμφάνιση. Η τεχνολογία DuraPower προστατεύει το μοτέρ και την μπαταρία από την υπερβολική λειτουργία, παρατείνοντας αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής της κουρευτικής μηχανής.
Ιδανική για κάθε μήκος κουρέματος, η κουρευτική μηχανή Philips διαθέτει 2 ρυθμιζόμενες χτένες και επιπλέον χτένα για γένια 2 χιλ. Δημιουργήστε με ακρίβεια μήκη από 3 χιλ. έως 28 χιλ., σε διαβαθμίσεις του 1 χιλ. Χρησιμοποιήστε τα χτενάκια για κοντά γένια 2 χιλ. για κοντό κούρεμα ή για να φορμάρετε τα γένια σας ή αφαιρέστε τελείως τη χτένα για εξαιρετικά κοντό τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.
Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες είναι σχεδιασμένες για να έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μετά από 5 χρόνια κόβουν με την ίδια ακρίβεια όπως την πρώτη ημέρα.
4.6
από 5
1313
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Vag222
17/06/2024
Ελλάδα
Εξαιρετική
Με χρήση πάνω από 2 έτη, μπορώ να πω ότι είναι κορυφαίο προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5632/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5632/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Plokij
06/12/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Είναι πολύ καλό έχω αλλάξει 5 διαφορετικές μηχανές είναι η καλύτερη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7650/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7650/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Tsitsos
01/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ αξιόλογο προϊόν!!
Κάνει πολύ γρήγορο κόψιμο και αποτελεσματικό, το συστήνω ανεπιφύλακτα!!
Πλεονεκτήματα
Καλό ξύρισμα
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5612/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5612/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.
Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.