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  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 5000Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

HC5612/15

4.6
| (1313) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.
Η κουρευτική μηχανή Hair Clipper 5000 της Philips σάς προσφέρει ένα γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα ακριβείας. Οι 28 ρυθμίσεις μήκους, η τεχνολογία Trim and-Flow της συσκευής και το σύστημα διπλής λεπίδας σάς επιτρέπουν να επιτύχετε γρήγορα ένα ακριβές και ομοιόμορφο φινίρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Επιπλέον ακρίβεια για ευέλικτο κούρεμα.

Γρήγορο, ομοιόμορφο και ακριβές κούρεμα.

  • Trim-n-Flow

  • 28 ρυθμίσεις μήκους (0,5-28 χιλ.)

  • 75 λεπτά αυτονομία/ 8 ώρες φόρτιση

  • Πλενόμενο 100%

  • Έως 5 έτη εγγύηση

Ξεκλειδώστε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας μέσω του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού DuraPower

Ξεκλειδώστε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας μέσω του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού DuraPower

Μια συσκευή στην οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε για άψογη εμφάνιση. Η τεχνολογία DuraPower προστατεύει το μοτέρ και την μπαταρία από την υπερβολική λειτουργία, παρατείνοντας αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής της κουρευτικής μηχανής.

28 ρυθμίσεις μήκους με επιλογέα ακριβείας

28 ρυθμίσεις μήκους με επιλογέα ακριβείας

Ιδανική για κάθε μήκος κουρέματος, η κουρευτική μηχανή Philips διαθέτει 2 ρυθμιζόμενες χτένες και επιπλέον χτένα για γένια 2 χιλ. Δημιουργήστε με ακρίβεια μήκη από 3 χιλ. έως 28 χιλ., σε διαβαθμίσεις του 1 χιλ. Χρησιμοποιήστε τα χτενάκια για κοντά γένια 2 χιλ. για κοντό κούρεμα ή για να φορμάρετε τα γένια σας ή αφαιρέστε τελείως τη χτένα για εξαιρετικά κοντό τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Παραμένει κοφτερή όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς λίπανση

Παραμένει κοφτερή όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς λίπανση

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες είναι σχεδιασμένες για να έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μετά από 5 χρόνια κόβουν με την ίδια ακρίβεια όπως την πρώτη ημέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

1313

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

17/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική

Με χρήση πάνω από 2 έτη, μπορώ να πω ότι είναι κορυφαίο προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5632/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5632/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

06/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Είναι πολύ καλό έχω αλλάξει 5 διαφορετικές μηχανές είναι η καλύτερη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7650/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 HC7650/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

01/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ αξιόλογο προϊόν!!

Κάνει πολύ γρήγορο κόψιμο και αποτελεσματικό, το συστήνω ανεπιφύλακτα!!

Πλεονεκτήματα

Καλό ξύρισμα

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5612/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 5000 HC5612/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.

  2. Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.