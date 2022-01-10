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Αξιόπιστη και ισχυρή απόδοση σε κάθε κούρεμα
Χαρίστε στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα απόλυτα ομοιόμορφα και ακριβή κουρέματα με την κουρευτική μηχανή Philips 3000. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες παραμένουν κοφτερές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η ενσύρματη λειτουργία εξασφαλίζει ισχυρή απόδοση.
Αυτοακονιζόμενες λεπίδες
6 ρυθμίσεις μήκους
Trim and Flow
Χρήση με καλώδιο
Με 6 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 3 χιλ., αυτή η κουρευτική μηχανή σάς προσφέρει τον έλεγχο που χρειάζεστε για το κούρεμά σας. Η ρυθμιζόμενη χτένα σάς επιτρέπει να κουρεύετε από 3 χιλ. έως 15 χιλ., ενώ χωρίς τη χτένα επιτυγχάνετε καθαρό αποτέλεσμα 0,5 χιλ. Αξιόπιστο και εύκολο κούρεμα.
Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες 41 χιλ. παραμένουν κοφτερές για μεγάλο χρονικό διάστημα, γλιστρούν ομαλά μέσα στα μαλλιά και προσφέρουν σταθερό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε κάθε κούρεμα.
Απολαύστε ένα ομαλό κούρεμα από την αρχή έως το τέλος. Η χτένα Trim and Flow είναι σχεδιασμένη ώστε να απομακρύνει συνεχώς τις τρίχες, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα και επιτρέποντας στην κουρευτική μηχανή να κινείται αβίαστα. Έτσι, διατηρείτε σταθερό έλεγχο και πετυχαίνετε το ιδανικό στιλ χωρίς διακοπές.
4.1
από 5
490
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ο Σαλονικιός
10/01/2022
Ελλάδα
Άψογο
Κάνει σωστά την δουλειά της. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Εύκολη στην χρήση, σχέση τιμής ποιότητας.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω κάτι να πω
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-01-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2021-01-10
Kantonelos
27/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Άριστη
μεγαλο καλωδιο ,δεν μασαει πουθενα.Δεν ξαναγυρναω σε μπαταριας
Πλεονεκτήματα
ειμαι με καλωδιο δεν μενεις απο μπαταρια ποτέ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2020-11-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2020-11-27
GGAMILIS
22/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Just Philips
Very good,practical ,and economical. Good quality .
Πλεονεκτήματα
Convinied
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2020-11-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή
Date of Use 2020-11-22
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.