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  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 3000Κουρευτική μηχανή

HC3525/15

4.1
| (490) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα
Η κουρευτική μηχανή Hair Clipper 3000 της Philips σάς προσφέρει ένα γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα. Οι 13 ρυθμίσεις μήκους, η τεχνολογία Trim and-Flow της συσκευής και η τεχνολογία DualCut σάς επιτρέπουν να επιτύχετε γρήγορα ένα ομοιόμορφο φινίρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Πιο γρήγορο κούρεμα χωρίς διακοπές

Γρήγορο, ομοιόμορφο κούρεμα

  • Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι

  • 13 ρυθμίσεις μήκους

  • 45 λεπτά ασύρματης λειτουργίας/φόρτιση 8 ωρών

Ξεκλειδώστε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας μέσω του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού DuraPower

Ξεκλειδώστε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας μέσω του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού DuraPower

Μια συσκευή στην οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε για άψογη εμφάνιση. Η τεχνολογία DuraPower προστατεύει το μοτέρ και την μπαταρία από την υπερβολική λειτουργία, παρατείνοντας αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής της κουρευτικής μηχανής.

Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας εύκολα από 0,5 χιλ. έως 23 χιλ.

Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας εύκολα από 0,5 χιλ. έως 23 χιλ.

Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας με ακρίβεια και ευκολία. Επιλέξτε από 12 ρυθμίσεις μεταξύ 1 χιλ. και 23 χιλ. σε βήματα των 2 χιλ. Για βαθύτερο τριμάρισμα, απλώς αφαιρέστε τη χτένα για να κουρέψετε τα μαλλιά σας με ακρίβεια 0,5 χιλ.

Αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες, δεν απαιτείται λίπανση

Αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες, δεν απαιτείται λίπανση

Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Οι κουρευτικές μηχανές μας διαθέτουν αυτοακονιζόμενες λεπίδες που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας περιποίηση ακριβείας από την πρώτη μέρα, έως τον πέμπτο χρόνο και μετά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

490

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Άψογο

Κάνει σωστά την δουλειά της. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.

Πλεονεκτήματα

Εύκολη στην χρήση, σχέση τιμής ποιότητας.

Μειονεκτήματα

Δεν έχω κάτι να πω

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή

27/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Άριστη

μεγαλο καλωδιο ,δεν μασαει πουθενα.Δεν ξαναγυρναω σε μπαταριας

Πλεονεκτήματα

ειμαι με καλωδιο δεν μενεις απο μπαταρια ποτέ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή

22/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Just Philips

Very good,practical ,and economical. Good quality .

Πλεονεκτήματα

Convinied

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 