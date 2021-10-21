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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
13 ρυθμίσεις μήκους
75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών
Η κουρευτική μηχανή της Philips με τη νέα, πρωτοποριακή χτένα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην φράζει από τρίχες. Για να μπορείτε να κόβετε τις τρίχες σας, από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς διακοπές.
Η κουρευτική μηχανή Philips Hairclipper 3000 διαθέτει προηγμένη τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλές λεπίδες και σχεδιάστηκε για να παραμένει κοφτερή όσο την πρώτη ημέρα.
Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες είναι σχεδιασμένες για να έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μετά από 5 χρόνια κόβουν με την ίδια ακρίβεια όπως την πρώτη ημέρα.
4.5
από 5
50
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
@lexcpu
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
εξαιρετικα χαρακτηριστικα με 23 σκαλες μηκους
στιβαρη κατασκευη εργονομικο design με ομορφο σχεδιασμο. μεγαλη αυτονομια μπαταριας, ευκολη στην χρηση, μου εχει λυσει τα χερια
Πλεονεκτήματα
μεγαλη αυτονομια μπαταριας
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
MakisPurple
29/09/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό
Ο μόνος λόγος που το χαρακτηρίζω πολύ καλό και όχι άριστο , είναι το γεγονός ότι οι διακόπτες on-off και ρύθμιση κοπής βρίσκονται ακριβώς ο ένας πάνω από τον άλλον και πρέπει να είμαι προσεκτικός για το προϊόν θα πατήσω .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
Jimakos
03/03/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολυ καλο προιον
πολυ καλη ξυριστικη και κουρευτικη μηχανη με πολλες επιλογες για διαφορα μηκη κοπης. Μεγαλη αυτονομια μπαταριας.
Πλεονεκτήματα
Ακριβεια κοπης και μεγαλη αυτονομια μπαταριας
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Πιο γρήγορο κούρεμα χωρίς στόμωμα - δοκιμασμένο σε κομμένα μαλλιά μήκους έως 19 χιλ., συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο χτένας
Κουρεύει 2 φορές πιο γρήγορα - σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips