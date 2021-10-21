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  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
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  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
  • Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 3000Κουρευτική μηχανή

HC3520/15

4.5
| (50) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα
Κουρευτείτε εύκολα και γρήγορα. Η τεχνολογία DualCut με τις αυτοακονιζόμενες λεπίδες κουρεύει δύο φορές πιο γρήγορα*. Η τεχνολογία Trim-n-Flow διαθέτει μια χτένα που έχει σχεδιαστεί για να μην φράζει, ώστε να ολοκληρώνετε την περιποίησή σας χωρίς διακοπές.
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Πιο γρήγορο κούρεμα χωρίς διακοπές*

Εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 13 ρυθμίσεις μήκους

  • 75 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών

Τεχνολογία Trim-n-Flow για συνεχή ροή κοπής

Τεχνολογία Trim-n-Flow για συνεχή ροή κοπής

Η κουρευτική μηχανή της Philips με τη νέα, πρωτοποριακή χτένα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην φράζει από τρίχες. Για να μπορείτε να κόβετε τις τρίχες σας, από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς διακοπές.

Μέγιστη ακρίβεια με διπλές λεπίδες

Μέγιστη ακρίβεια με διπλές λεπίδες

Η κουρευτική μηχανή Philips Hairclipper 3000 διαθέτει προηγμένη τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλές λεπίδες και σχεδιάστηκε για να παραμένει κοφτερή όσο την πρώτη ημέρα.

Αποκτήστε τέλειο τριμάρισμα που προστατεύει το δέρμα

Αποκτήστε τέλειο τριμάρισμα που προστατεύει το δέρμα

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες είναι σχεδιασμένες για να έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μετά από 5 χρόνια κόβουν με την ίδια ακρίβεια όπως την πρώτη ημέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

50

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικα χαρακτηριστικα με 23 σκαλες μηκους

στιβαρη κατασκευη εργονομικο design με ομορφο σχεδιασμο. μεγαλη αυτονομια μπαταριας, ευκολη στην χρηση, μου εχει λυσει τα χερια

Πλεονεκτήματα

μεγαλη αυτονομια μπαταριας

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

29/09/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό

Ο μόνος λόγος που το χαρακτηρίζω πολύ καλό και όχι άριστο , είναι το γεγονός ότι οι διακόπτες on-off και ρύθμιση κοπής βρίσκονται ακριβώς ο ένας πάνω από τον άλλον και πρέπει να είμαι προσεκτικός για το προϊόν θα πατήσω .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

03/03/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ καλο προιον

πολυ καλη ξυριστικη και κουρευτικη μηχανη με πολλες επιλογες για διαφορα μηκη κοπης. Μεγαλη αυτονομια μπαταριας.

Πλεονεκτήματα

Ακριβεια κοπης και μεγαλη αυτονομια μπαταριας

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3520/15 Κουρευτική μηχανή

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Πιο γρήγορο κούρεμα χωρίς στόμωμα - δοκιμασμένο σε κομμένα μαλλιά μήκους έως 19 χιλ., συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο χτένας

  2. Κουρεύει 2 φορές πιο γρήγορα - σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips