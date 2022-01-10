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Μη διαθέσιμο πλέον
Aυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοιξείδωτο ατσάλι
13 ρυθμίσεις μήκους
Χρήση με καλώδιο
Το καλώδιο ρεύματος μήκους 1,8 μ. παρέχει σταθερή ισχύ.
Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας με ακρίβεια και ευκολία. Επιλέξτε από 12 ρυθμίσεις μεταξύ 1 χιλ. και 23 χιλ. σε βήματα των 2 χιλ. Για βαθύτερο τριμάρισμα, απλώς αφαιρέστε τη χτένα για να κουρέψετε τα μαλλιά σας με ακρίβεια 0,5 χιλ.
Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Οι κουρευτικές μηχανές μας διαθέτουν αυτοακονιζόμενες λεπίδες που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας περιποίηση ακριβείας από την πρώτη μέρα, έως τον πέμπτο χρόνο και μετά.
4.1
από 5
490
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ο Σαλονικιός
10/01/2022
Ελλάδα
Άψογο
Κάνει σωστά την δουλειά της. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Εύκολη στην χρήση, σχέση τιμής ποιότητας.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω κάτι να πω
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3510/15 Κουρευτική μηχανή
Kantonelos
27/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Άριστη
μεγαλο καλωδιο ,δεν μασαει πουθενα.Δεν ξαναγυρναω σε μπαταριας
Πλεονεκτήματα
ειμαι με καλωδιο δεν μενεις απο μπαταρια ποτέ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3505/15 Κουρευτική μηχανή
GGAMILIS
22/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Just Philips
Very good,practical ,and economical. Good quality .
Πλεονεκτήματα
Convinied
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3525/15 Κουρευτική μηχανή
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