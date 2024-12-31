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GCA1000/60
3 κεφαλές βουρτσίσματος
Μπλε/Κίτρινο
4 μπαταρίες AA
Με έως και 500 περιστροφές ανά λεπτό, η συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών Sneaker Cleaner της Philips προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό.
Απλώς βρέξτε τη βούρτσα με νερό και σαπούνι, ενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών Sneaker Cleaner της Philips και σκουπίστε τα παπούτσια με μια καθαρή πετσέτα όταν τελειώσετε το καθάρισμα.
Επιλέξτε βούρτσα-σφουγγάρι, μαλακή βούρτσα ή σκληρή βούρτσα για να καθαρίσετε με ασφάλεια το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα αθλητικά σας παπούτσια.
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