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  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
  • Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά

Συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών

GCA1000/60

2 Βραβεία

Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά
Η συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών της Philips έχει σχεδιαστεί για εύκολο και αποτελεσματικό καθάρισμα των αθλητικών παπουτσιών. Επιλέξτε την κατάλληλη βούρτσα, βρέξτε τη με λίγο νερό και σαπούνι, εφαρμόστε τη στα αθλητικά σας παπούτσια και θα δείχνουν σαν καινούργια σε χρόνο μηδέν.
Δείτε όλα τα οφέλη

Περιλαμβάνονται 3 βούρτσες για διαφορετικά υλικά

Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά

  • 3 κεφαλές βουρτσίσματος

  • Μπλε/Κίτρινο

  • 4 μπαταρίες AA

Το περιστρεφόμενο βουρτσάκι καθαρίζει αποτελεσματικά

Το περιστρεφόμενο βουρτσάκι καθαρίζει αποτελεσματικά

Με έως και 500 περιστροφές ανά λεπτό, η συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών Sneaker Cleaner της Philips προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό.

Εύχρηστο, με τρία βήματα

Εύχρηστο, με τρία βήματα

Απλώς βρέξτε τη βούρτσα με νερό και σαπούνι, ενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών Sneaker Cleaner της Philips και σκουπίστε τα παπούτσια με μια καθαρή πετσέτα όταν τελειώσετε το καθάρισμα.

Τρεις βούρτσες για καθαρισμό διαφορετικών υλικών

Τρεις βούρτσες για καθαρισμό διαφορετικών υλικών

Επιλέξτε βούρτσα-σφουγγάρι, μαλακή βούρτσα ή σκληρή βούρτσα για να καθαρίσετε με ασφάλεια το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα αθλητικά σας παπούτσια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.