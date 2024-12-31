Ο εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τα αθλητικά παπούτσια καθαρά

Η συσκευή καθαρισμού αθλητικών παπουτσιών της Philips έχει σχεδιαστεί για εύκολο και αποτελεσματικό καθάρισμα των αθλητικών παπουτσιών. Επιλέξτε την κατάλληλη βούρτσα, βρέξτε τη με λίγο νερό και σαπούνι, εφαρμόστε τη στα αθλητικά σας παπούτσια και θα δείχνουν σαν καινούργια σε χρόνο μηδέν.