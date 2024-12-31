Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.