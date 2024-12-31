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  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
  • Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Elite PlusΣύστημα σιδερώματος

GC9675/80

1 βραβείο

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα
Το σίδερο PerfectCare Elite Plus είναι η γεννήτρια ατμού που προσφέρει ευκολότερο σιδέρωμα και γρηγορότερα αποτελέσματα χάρη στο εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και την έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού, για απόλυτη άνεση. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για πιο γρήγορο και εύκολο σιδέρωμα

  • Βολή ατμού έως 550 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Τεχνολογία OptimalTEMP

  • Αυτόματη και αθόρυβη παροχή ατμού

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από αδράνεια

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από αδράνεια

Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.

Κλείδωμα για ασφαλή και εύκολη μεταφορά

Κλείδωμα για ασφαλή και εύκολη μεταφορά

Κλειδώστε το σίδερο με ασφάλεια στη βάση, για εύκολη μεταφορά μέσα στο σπίτι και για να μειώσετε τον κίνδυνο να αγγίξετε κατά λάθος την καυτή πλάκα.

Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.