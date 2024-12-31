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Μη διαθέσιμο πλέον
GC9675/80
Βολή ατμού έως 550 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Τεχνολογία OptimalTEMP
Αυτόματη και αθόρυβη παροχή ατμού
Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.
Κλειδώστε το σίδερο με ασφάλεια στη βάση, για εύκολη μεταφορά μέσα στο σπίτι και για να μειώσετε τον κίνδυνο να αγγίξετε κατά λάθος την καυτή πλάκα.
Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.
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