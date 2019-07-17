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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9241/02

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare ExpertΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9241/02

4.5

| (57) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!

Δείτε όλα τα οφέλη

δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως και 340 γρ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Έως 6,5 bar πίεση ατμού

Έως 6,5 bar πίεση ατμού

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Αφαιρέστε τα άλατα εύκολα και αποτελεσματικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Αφαιρέστε τα άλατα εύκολα και αποτελεσματικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: Η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να γίνει καθαρισμός. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.5

από 5

57

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

17/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Όπως περιγράφεται απο την κατασκευάστρια εταιρεία!

Το έχω πέντε χρόνια και είναι σαν καινούργιο. Κάθε εβδομάδα σιδερώνει δύο στοίβες ρούχα και σεντόνια ύψους 50 εκατοστών η καθεμία. Είμαστε μίά πενταμελής οικογένεια. Άψογο σιδέρωμα σε λινά και βαμβακερά υφάσματα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

29/03/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

perfect

perfect .......................................................

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

30/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

It’s so easy and safe to use and irons so easily

Recommend this to everyone it’s so safe to use and irons all fabrics perfectly

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Steam generator iron

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