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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!
Μέγιστη πίεση 6,5 bar
Βολή ατμού έως και 340 γρ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων
Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: Η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να γίνει καθαρισμός. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.
Βραβεία
4.5
από 5
57
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πέννυ
17/07/2019
Ελλάδα
Όπως περιγράφεται απο την κατασκευάστρια εταιρεία!
Το έχω πέντε χρόνια και είναι σαν καινούργιο. Κάθε εβδομάδα σιδερώνει δύο στοίβες ρούχα και σεντόνια ύψους 50 εκατοστών η καθεμία. Είμαστε μίά πενταμελής οικογένεια. Άψογο σιδέρωμα σε λινά και βαμβακερά υφάσματα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
elen
29/03/2018
Ελλάδα
perfect
perfect .......................................................
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Sweetheart Monkey Brains
30/04/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
It’s so easy and safe to use and irons so easily
Recommend this to everyone it’s so safe to use and irons all fabrics perfectly
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert GC9241/02 Steam generator iron