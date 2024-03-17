ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

PerfectCare Expert Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerfectCare ExpertΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9222/02

PerfectCare Expert Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9222/02 - English (US)

  • PDF αρχείο, 25.6 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Family Garment Sanitizer

  • PDF αρχείο, 3.7 MB
  • 12 March 2024

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε