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  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare ExpertΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9222/02

1 βραβείο

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!
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δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

  • 5,5 bar

  • Βολή ατμού 300 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων

Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar

Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων, έως και 2 ώρες σιδερώματος

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων, έως και 2 ώρες σιδερώματος

Το δοχείο νερού αφαιρείται από το σίδερο για να το γεμίζετε εύκολα κάτω από τη βρύση. Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος, το δοχείο γεμίζει γρήγορα, ενώ έχει χωρητικότητα 1,5 λίτρων για να σιδερώνετε έως και 2 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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