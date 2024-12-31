Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!