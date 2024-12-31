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Μη διαθέσιμο πλέον
GC9222/02
5,5 bar
Βολή ατμού 300 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Το δοχείο νερού αφαιρείται από το σίδερο για να το γεμίζετε εύκολα κάτω από τη βρύση. Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος, το δοχείο γεμίζει γρήγορα, ενώ έχει χωρητικότητα 1,5 λίτρων για να σιδερώνετε έως και 2 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπές.
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