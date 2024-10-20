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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
GC8962/40
Μέγιστη πίεση 7,5 bar
Βολή ατμού έως και 520 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Σιδερώνετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Βραβεία
4.2
από 5
9
Κριτικές
ΑΒΨΩ
20/10/2024
Ελλάδα
Πολύ καλό!
Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
gibagante
07/02/2019
Ελλάδα
Πολύ γρήγορο και δυνατό
Πολύ γρήγορο και δυνατό.....το μόνο μείον είναι ότι το σίδερο από κάτω έχει ευαίσθητα πλαστικά ένα εξ αυτών και η βάση η οποία ήταν σπασμένη στην άκρη μέσα στο κουτί. Στην 3 μηνη χρήση του έσπασε άλλο ένα μικρό κομματάκι. Δεν επηρεάζει όμως την λειτουργία και την εμφάνιση.Προτείνεται γιατί είναι γρήγορο και δυνατό που σημαίνει πολύ λιγότερος χρόνος σιδερώματος. Από θόρυβο σε φυσιολογικά πλαίσια.......ούτε δυνατά ούτε και σιγά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Sofy1976
03/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades
Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa
Πλεονεκτήματα
Leve
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με την προεπιλεγμένη λειτουργία βάσει του IEC 60311