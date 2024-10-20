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  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
  • Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Expert PlusΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8962/40

4.2
| (9) Κριτικές

1 βραβείο

Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο
Το PerfectCare Expert Plus έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και πρακτικότητα. Διαθέτει ένα εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο άνετο στο χειρισμό, ενώ παρέχει ισχυρό ατμό για τέλεια και γρήγορα αποτελέσματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP σιδερώνετε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται χωρίς καψίματα, εγγυημένα!
Δείτε όλα τα οφέλη

για ταχύτητα και άνεση

Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο

  • Μέγιστη πίεση 7,5 bar

  • Βολή ατμού έως και 520 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Σιδερώνετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.2

από 5

9

Κριτικές

4
3

20/10/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό!

Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

07/02/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ γρήγορο και δυνατό

Πολύ γρήγορο και δυνατό.....το μόνο μείον είναι ότι το σίδερο από κάτω έχει ευαίσθητα πλαστικά ένα εξ αυτών και η βάση η οποία ήταν σπασμένη στην άκρη μέσα στο κουτί. Στην 3 μηνη χρήση του έσπασε άλλο ένα μικρό κομματάκι. Δεν επηρεάζει όμως την λειτουργία και την εμφάνιση.Προτείνεται γιατί είναι γρήγορο και δυνατό που σημαίνει πολύ λιγότερος χρόνος σιδερώματος. Από θόρυβο σε φυσιολογικά πλαίσια.......ούτε δυνατά ούτε και σιγά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

03/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades

Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa

Πλεονεκτήματα

Leve

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με την προεπιλεγμένη λειτουργία βάσει του IEC 60311