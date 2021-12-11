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  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare PerformerΣύστημα σιδερώματος

GC8750/60

4.2
| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
Το σίδερο με γεννήτρια ατμού Philips PerfectCare Performer προσφέρει μια πραγματικά απλή, αλλά πανίσχυρη εμπειρία σιδερώματος χωρίς καψίματα. Η ισχυρή, συνεχής παροχή ατμού διεισδύει βαθιά στις ίνες, αφαιρώντας εύκολα τις ζάρες.
Δείτε όλα τα οφέλη

με συνεχή ισχυρή παροχή ατμού

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως 420 γρ.

  • Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων

  • Κλείδωμα ασφαλούς μεταφοράς

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη

Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων για εύκολο γέμισμα

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων για εύκολο γέμισμα

Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων προσφέρει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από την ενδεικτική λυχνία. Μπορείτε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Πλεονεκτήματα

leve, silencioso e potente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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