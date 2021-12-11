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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar
Βολή ατμού έως 420 γρ.
Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων
Κλείδωμα ασφαλούς μεταφοράς
Αν το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά, η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί το σίδερο αυτόματα. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια και είστε ήσυχοι.
Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.
Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων προσφέρει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από την ενδεικτική λυχνία. Μπορείτε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.
Βραβεία
4.2
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
11/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
30/11/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Πλεονεκτήματα
leve, silencioso e potente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας Eco του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo