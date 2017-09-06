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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Σιδερώστε συντροφιά με την οικογένεια ή βλέποντας τηλεόραση, χωρίς να σας ενοχλεί ο ήχος του ατμού. Η αθόρυβη τεχνολογία σας προσφέρει πανίσχυρο ατμό χωρίς θόρυβο, ενώ η γεννήτρια είναι επίσης εξοπλισμένη με φίλτρα και με μια πλατφόρμα που απορροφά τον ήχο της αντλίας όταν ακουμπάει στη βάση.
Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Επαναστατική τεχνολογία με 1) προηγμένο επεξεργαστή που ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία της πλάκας, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση και 2) ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο σταθερής παροχής ατμού για πιο εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.
Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.
Βραβεία
4.3
από 5
26
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JenStv
06/09/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A great buy..
Before buying check your ironing board will hold steam generator as the size (from picture) can be deceiving as I have found out. Overall the steam generator is very good. Took few uses before I felt and saw the difference in my ironing and the time saved.You don't need to sort your ironing just pick up an item and iron, no adjustments needed. No fear of burning the material. It is quite expensive but worth it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron
Karina41
05/03/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Once you use the Phillips Perfect Care you wont want to use another iron.
I wouldn't go back to normal iron now I have a steam generator. It's so light and you don't have to worry about changing the tempretaue and the water tank lasts through a huge ironing pile.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron
Devonducky
05/03/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Once you use the Phillips Perfect Care you wont want to use another iron.
I wouldn't go back to normal iron now I have a steam generator. It's so light and you don't have to worry about changing the tempretaue and the water tank lasts through a huge ironing pile.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Steam generator iron