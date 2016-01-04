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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare AquaΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8635/02

4.4

| (43) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!

Δείτε όλα τα οφέλη

Με τεχνολογία OptimalTemp και πλήρως ορατό δοχείο νερού 2,2 λίτρων

Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις

  • 5 bar

  • Βολή ατμού 220 γρ.

  • Σταθερό δοχείο νερού 2,2 λίτρων

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Ιδανικός συνδυασμός ατμού και θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp

Ιδανικός συνδυασμός ατμού και θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα! Απολαύστε εξαιρετικό συνδυασμό ατμού και θερμοκρασίας σε κάθε περίπτωση, χάρη στον προηγμένο επεξεργαστή έξυπνου ελέγχου που ρυθμίζει με ακρίβεια τον ατμό και τη θερμοκρασία, και στον εξαιρετικά ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο ατμού που παρέχει ισχυρή βολή για όλα τα υφάσματα

Έως 5 bar πίεσης

Έως 5 bar πίεσης

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Μεγάλο, πλήρως ορατό δοχείου νερού 2,2 λίτρων

Μεγάλο, πλήρως ορατό δοχείου νερού 2,2 λίτρων

Το PerfectCare Aqua διαθέτει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: το τεράστιο δοχείου νερού. Μπορείτε να σιδερώνετε για πολλή ώρα χωρίς να χρειαστεί να το ξαναγεμίσετε. Κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο και γρήγορο, ενώ χάρη στην εξαιρετική του σχεδίαση, μπορείτε να βλέπετε τη στάθμη του νερού από κάθε γωνία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.4

από 5

43

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best iron I have ever owned

Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

19/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Super fast ironing

At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

29/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Far better than I had expected.

This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron

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