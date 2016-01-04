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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα σε όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!
5 bar
Βολή ατμού 220 γρ.
Σταθερό δοχείο νερού 2,2 λίτρων
Κλείδωμα μεταφοράς
Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα! Απολαύστε εξαιρετικό συνδυασμό ατμού και θερμοκρασίας σε κάθε περίπτωση, χάρη στον προηγμένο επεξεργαστή έξυπνου ελέγχου που ρυθμίζει με ακρίβεια τον ατμό και τη θερμοκρασία, και στον εξαιρετικά ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο ατμού που παρέχει ισχυρή βολή για όλα τα υφάσματα
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Το PerfectCare Aqua διαθέτει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: το τεράστιο δοχείου νερού. Μπορείτε να σιδερώνετε για πολλή ώρα χωρίς να χρειαστεί να το ξαναγεμίσετε. Κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο και γρήγορο, ενώ χάρη στην εξαιρετική του σχεδίαση, μπορείτε να βλέπετε τη στάθμη του νερού από κάθε γωνία.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
Βραβεία
4.4
από 5
43
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fusspot
04/01/2016
United Kingdom
Best iron I have ever owned
Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Abarr101
19/10/2014
United Kingdom
Super fast ironing
At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Taffyta
29/04/2014
United Kingdom
Far better than I had expected.
This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron