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  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
  • Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά

Σειρά 8000Χειροκίνητη συσκευή ατμού

GC800/80

1
| (1) Κριτική

1 βραβείο

Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά
Η νέα σειρά 8000 της Philips εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων από τις καθημερινές σας εμφανίσεις, με έως και 5 ρούχα τη φορά, χωρίς να χρειάζεστε σιδερώστρα. Είναι ασφαλές για χρήση σε όλα τα υφάσματα, ακόμα και σε ευαίσθητα, εγγυημένα χωρίς καψίματα ή γυαλάδες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Δεν χρειάζεται σιδερώστρα!

Ισχυρό και πρακτικό για γρήγορα αποτελέσματα καθημερινά

  • Σιδέρωμα με ατμό είτε σε οριζόντια ή κάθετη θέση

  • Παροχή ατμού έως και 32 γρ./λεπτό

  • Τεχνολογία αφαλάτωσης

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ισχυρή παροχή ατμού 32γρ./λεπτό για γρήγορα αποτελέσματα

Ισχυρή παροχή ατμού 32γρ./λεπτό για γρήγορα αποτελέσματα

Ισχυρή παροχή ατμού έως 32 γρ./λεπτό για γρήγορα αποτελέσματα κάθε μέρα.

Ετοιμότητα χρήσης σε 60 δευτερόλεπτα

Ετοιμότητα χρήσης σε 60 δευτερόλεπτα

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Θερμαινόμενη πλάκα για γρήγορα αποτελέσματα

Θερμαινόμενη πλάκα για γρήγορα αποτελέσματα

Σιδερώστε τα ρούχα σας με ατμό σε μόλις 3 λεπτά**. Η θερμαινόμενη πλάκα αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών πάνω στα ρούχα σας για γρήγορα αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
2

16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.

  2. Γυναικείο βαμβακερό φανελάκι και φούστα στο μήκος του γονάτου που δοκιμάστηκε στο εργαστήριο της Philips στη μέγιστη παροχή ατμού