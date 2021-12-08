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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση ατμού 6,5 bar
Βολή ατμού έως και 450 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων
Κλείδωμα μεταφοράς
Ακόμη και αν κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή αφαιρεθείτε, δεν θα καούν ποτέ τα ρούχα σας. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, υποσχόμαστε ότι αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την καυτή πλάκα πάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες τσακίσεις με ευκολία, βασιστείτε στη συνεχή παροχή ατμού που θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Δείτε τις ζάρες να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια επιπλέον βολή ατμού όπου είναι απαραίτητη. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλετε να σιδερώσετε κάθετα με ατμό κουρτίνες ή να φρεσκάρετε ρούχα σε κρεμάστρες.
Χάρη στο μικρό του μέγεθος είναι ελαφρύ και εύχρηστο στο σιδέρωμα. Χωράει ακόμη και πάνω στη σιδερώστρα. Αλλά μην νομίζετε ότι μικρότερο μέγεθος σημαίνει μικρότερη ισχύ. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, έχουμε δημιουργήσει πανίσχυρες γεννήτριες ατμού που είναι ελαφριές και μικρότερου μεγέθους από ποτέ.
Βραβεία
4.8
από 5
58
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Πλεονεκτήματα
Πολύ γρήγορο
Μειονεκτήματα
Χαλάει πολύ νερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Άνθη!!!!
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Αξιόπιστο προϊόν!!!!
Πολύ καλή επιλογή!!!! Ελαφρύ σίδερο, πολύ καλό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα!!!! Μου αρέσει που προγραμματίζεται αυτόματο ανάλογα τι ύφασμα!!!! Το προτείνω σε όλους!!!!
Πλεονεκτήματα
Βάρος, πίεση ατμού, εταιρεία, απόδοση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Με βάση σιδέρωμα διάρκειας 2 ωρών
Έως 40% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το GC6734,