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  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
  • Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Compact PlusΣύστημα σιδερώματος

GC7933/30

4.8
| (58) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα
Σιδερώστε γρήγορα και άνετα, χωρίς να ανησυχείτε ποτέ μήπως κάψετε τα ρούχα. Τελειώστε πιο γρήγορα με δύο φορές περισσότερο ατμό σε σχέση με τα ατμοσίδερα. Χαρείτε γρήγορα αποτελέσματα χωρίς αλλαγή ρυθμίσεων και με καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων. Σιδερώστε εύκολα όλη σας τη στοίβα χωρίς διακοπή!
Δείτε όλα τα οφέλη

Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur της Philips*

Τελειώστε το σιδέρωμα 30 λεπτά πιο γρήγορα

  • Μέγιστη πίεση ατμού 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως και 450 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ακόμη και αν κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή αφαιρεθείτε, δεν θα καούν ποτέ τα ρούχα σας. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, υποσχόμαστε ότι αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την καυτή πλάκα πάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες τσακίσεις με ευκολία, βασιστείτε στη συνεχή παροχή ατμού που θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Δείτε τις ζάρες να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια επιπλέον βολή ατμού όπου είναι απαραίτητη. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλετε να σιδερώσετε κάθετα με ατμό κουρτίνες ή να φρεσκάρετε ρούχα σε κρεμάστρες.

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Χάρη στο μικρό του μέγεθος είναι ελαφρύ και εύχρηστο στο σιδέρωμα. Χωράει ακόμη και πάνω στη σιδερώστρα. Αλλά μην νομίζετε ότι μικρότερο μέγεθος σημαίνει μικρότερη ισχύ. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, έχουμε δημιουργήσει πανίσχυρες γεννήτριες ατμού που είναι ελαφριές και μικρότερου μεγέθους από ποτέ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.8

από 5

58

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

08/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προϊόν

Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.

Πλεονεκτήματα

Πολύ γρήγορο

Μειονεκτήματα

Χαλάει πολύ νερό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

07/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!

Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αξιόπιστο προϊόν!!!!

Πολύ καλή επιλογή!!!! Ελαφρύ σίδερο, πολύ καλό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα!!!! Μου αρέσει που προγραμματίζεται αυτόματο ανάλογα τι ύφασμα!!!! Το προτείνω σε όλους!!!!

Πλεονεκτήματα

Βάρος, πίεση ατμού, εταιρεία, απόδοση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση σιδέρωμα διάρκειας 2 ωρών

  2. Έως 40% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το GC6734,