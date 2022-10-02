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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγ. πίεση αντλίας 6,5 bar
Βολή ατμού έως 430 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων
Κλείδωμα μεταφοράς
Ακόμη και αν κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή αφαιρεθείτε, δεν θα καούν ποτέ τα ρούχα σας. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, υποσχόμαστε ότι αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την καυτή πλάκα πάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες τσακίσεις με ευκολία, βασιστείτε στη συνεχή παροχή ατμού που θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Δείτε τις ζάρες να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια επιπλέον βολή ατμού όπου είναι απαραίτητη. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλετε να σιδερώσετε κάθετα με ατμό κουρτίνες ή να φρεσκάρετε ρούχα σε κρεμάστρες.
Χάρη στο μικρό του μέγεθος είναι ελαφρύ και εύχρηστο στο σιδέρωμα. Χωράει ακόμη και πάνω στη σιδερώστρα. Αλλά μην νομίζετε ότι μικρότερο μέγεθος σημαίνει μικρότερη ισχύ. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, έχουμε δημιουργήσει πανίσχυρες γεννήτριες ατμού που είναι ελαφριές και μικρότερου μεγέθους από ποτέ.
Βραβεία
3.9
από 5
15
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Πλεονεκτήματα
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Μειονεκτήματα
Sem desvantagens
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Με βάση σιδέρωμα διάρκειας 2 ωρών
Έως 40% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το GC6734.