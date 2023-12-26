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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC7846/80

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Ο ισχυρός συνεχής ατμός επιταχύνει τις διαδικασίες σιδερώματος χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Μικρό μέγεθος και ελαφρύ για εύκολη χρήση και αποθήκευση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η πιο μικρού μεγέθους γεννήτρια ατμού της Philips

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση ατμού 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως 420 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

26/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος

19/10/2023

Portugal

Portugal

O melhor ferro que já tive...

Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.

Πλεονεκτήματα

Leve, potente e não queima a roupa!

Μειονεκτήματα

nenhuma.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311

  2. Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur της Philips