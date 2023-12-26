2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση ατμού 6,5 bar
Βολή ατμού έως 420 γρ.
Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Vang72
26/12/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Capelix
19/10/2023
Portugal
O melhor ferro que já tive...
Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.
Πλεονεκτήματα
Leve, potente e não queima a roupa!
Μειονεκτήματα
nenhuma.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311
Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur της Philips