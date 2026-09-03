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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC7808/40

4.4

| (676) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Το μικρό σίδερο Philips PerfectCare σιδερώνει τα ρούχα σας πιο γρήγορα χάρη στον ισχυρό και συνεχή ατμό. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ανάλογα με το ρούχο χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Απολαύστε τη χρήση ενός μικρού και ελαφριού σίδερου που επιτρέπει πιο εύκολη αποθήκευση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Η μικρότερη σε μέγεθος γεννήτρια ατμού της Philips

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση ατμού 5,3 bar

  • Βολή ατμού έως 280 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Ακουμπήστε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Ακουμπήστε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.4

από 5

676

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/09/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

Very nice steam iron. Does a good job lightweight easy to use

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron

31/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great Iron

Great iron this is my second one, after five years first one gave up and I was so pleased with it I purchased the same model again.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7840/26 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7840/26 Steam generator iron

13/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Fantastic iron!

I would definitely recommend this iron, it's worth every penny! It's lovely and light, it irons like a dream. I love that you don't need to adjust the temperature too. I actually don't mind ironing now! I don't have anything negative to say about this product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311

  2. Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur Performer της Philips