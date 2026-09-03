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Μη διαθέσιμο πλέον
Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Το μικρό σίδερο Philips PerfectCare σιδερώνει τα ρούχα σας πιο γρήγορα χάρη στον ισχυρό και συνεχή ατμό. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ανάλογα με το ρούχο χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Απολαύστε τη χρήση ενός μικρού και ελαφριού σίδερου που επιτρέπει πιο εύκολη αποθήκευση.
Μέγιστη πίεση ατμού 5,3 bar
Βολή ατμού έως 280 γρ.
Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.
Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.
Βραβεία
4.4
από 5
676
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Trish
03/09/2026
United Kingdom
Great iron
Very nice steam iron. Does a good job lightweight easy to use
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron
Jinx21
31/08/2026
United Kingdom
Great Iron
Great iron this is my second one, after five years first one gave up and I was so pleased with it I purchased the same model again.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7840/26 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7840/26 Steam generator iron
The Iron lady
13/10/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastic iron!
I would definitely recommend this iron, it's worth every penny! It's lovely and light, it irons like a dream. I love that you don't need to adjust the temperature too. I actually don't mind ironing now! I don't have anything negative to say about this product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7842/46 Steam generator iron
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311
Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur Performer της Philips