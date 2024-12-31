Κλείδωμα μεταφοράς για εύκολη και ασφαλή μεταφορά

Αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς. Μπορείτε να κλειδώσετε το σίδερό σας στη βάση, αυξάνοντας την ασφάλειά του και μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.