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  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
  • Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

FastCareΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC7710/20

1 βραβείο

Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
Χάρη στη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα, την ισχυρή βολή ατμού και την κεραμική πλάκα SteamGlide θα μειώσετε σημαντικά το χρόνο σιδερώματος, ενώ το κλείδωμα μεταφοράς και η λειτουργία Smart CalcClean κάνουν το σιδέρωμα παιχνιδάκι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με αποσπώμενη δεξαμενή νερού

Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar

  • Βολή ατμού 250 γρ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

  • Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L

Εξαιρετικά μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L, ιδανικό για οικογένειες

Εξαιρετικά μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L, ιδανικό για οικογένειες

Χάρη στη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα, την ισχυρή βολή ατμού και την κεραμική πλάκα SteamGlide θα μειώσετε σημαντικά το χρόνο σιδερώματος, ενώ το κλείδωμα μεταφοράς και η έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων κάνουν το σιδέρωμα παιχνιδάκι

Κλείδωμα μεταφοράς για εύκολη και ασφαλή μεταφορά

Κλείδωμα μεταφοράς για εύκολη και ασφαλή μεταφορά

Αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς. Μπορείτε να κλειδώσετε το σίδερό σας στη βάση, αυξάνοντας την ασφάλειά του και μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.

Γεμίστε με νερό βρύσης ανά πάσα στιγμή.

Γεμίστε με νερό βρύσης ανά πάσα στιγμή.

Η γεννήτρια ατμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με νερό βρύσης. Αν το νερό πέσει κάτω από την ελάχιστη στάθμη, μπορείτε να ξαναγεμίσετε το δοχείο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε ή να απενεργοποιήσετε το σίδερο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.