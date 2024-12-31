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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7710/20
Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar
Βολή ατμού 250 γρ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L
Χάρη στη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα, την ισχυρή βολή ατμού και την κεραμική πλάκα SteamGlide θα μειώσετε σημαντικά το χρόνο σιδερώματος, ενώ το κλείδωμα μεταφοράς και η έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων κάνουν το σιδέρωμα παιχνιδάκι
Αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς. Μπορείτε να κλειδώσετε το σίδερό σας στη βάση, αυξάνοντας την ασφάλειά του και μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.
Η γεννήτρια ατμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με νερό βρύσης. Αν το νερό πέσει κάτω από την ελάχιστη στάθμη, μπορείτε να ξαναγεμίσετε το δοχείο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε ή να απενεργοποιήσετε το σίδερο.
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