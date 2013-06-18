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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7520/02
Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
Σχεδιασμένο για γρήγορο σιδέρωμα, το ατμοσίδερο Philips InstantCare είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η δύναμη του πεπιεσμένου ατμού επιταχύνει τη διαδικασία, εισχωρώντας βαθύτερα στις ίνες των ρούχων και αφαιρώντας τις τσακίσεις.
4,5 bar
Ροή ατμού 120 γρ/λεπτό
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Το σίδερο ζυγίζει μόλις 1,2 κ. για εύκολο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
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Βραβεία
3.8
από 5
14
Κριτικές
Lizzie
18/06/2013
United Kingdom
Good Buy
Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Joke1
03/12/2013
België
Doet wat hij moet
Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Gerda83
09/04/2013
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Product voldoet volledig aan de verwachtingen
Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk