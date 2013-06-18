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  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Μη διαθέσιμο πλέον

InstantCareΓεννήτρια ατμού με πίεση

GC7520/02

3.8

| (14) Κριτικές

1 βραβείο

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Σχεδιασμένο για γρήγορο σιδέρωμα, το ατμοσίδερο Philips InstantCare είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η δύναμη του πεπιεσμένου ατμού επιταχύνει τη διαδικασία, εισχωρώντας βαθύτερα στις ίνες των ρούχων και αφαιρώντας τις τσακίσεις.

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με γρήγορη έναρξη λειτουργίας σε 2 λεπτά, αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

  • 4,5 bar

  • Ροή ατμού 120 γρ/λεπτό

Έως 4,5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Έως 4,5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Ελαφρύ σίδερο για σιδέρωμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

Το σίδερο ζυγίζει μόλις 1,2 κ. για εύκολο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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3.8

από 5

14

Κριτικές

1

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

03/12/2013

België

België

Doet wat hij moet

Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

09/04/2013

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Product voldoet volledig aan de verwachtingen

Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.