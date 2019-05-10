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Μη διαθέσιμο πλέον
Οι ρυθμίσεις μεταβλητού ατμού σάς επιτρέπουν να επιλέξετε την τέλεια ποσότητα ατμού για κάθε ύφασμα, ώστε να έχετε επαγγελματικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
myra21
10/05/2019
United Kingdom
BEST IRON EVER
I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pressurised steam generator