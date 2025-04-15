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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Η πανίσχυρη, συνεχής παροχή ατμού λειτουργεί γρηγορότερα σε σύγκριση με ένα ατμοσίδερο, χωρίς να απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή παροχής ατμού χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση.
Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar
Βολή ατμού έως 360 γρ.
Σταθερό δοχείο νερού 1,3 L
Συμπαγής σχεδίαση
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Βραβεία
4.4
από 5
131
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pina cesarano
15/04/2025
Italia
Consigliato
Ferro da stiro ultima generazione si riscalda in pochi secondi puoi aggiungere acqua nel serbatoio sempre ,lo consiglio!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Verusca71
18/01/2025
Italia
Utilissimo
Soddisfatta,stira qualsiasi tessuto senza bruciare mai niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Lollo 07
19/03/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Il prodotto è molto valido
Prodotto da consigliare a tutti. e di buon prezzo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το FastCare Compact στη ρύθμιση θερμοκρασίας MAX