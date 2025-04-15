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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Compact EssentialΣύστημα σιδερώματος

GC6815/20

4.4

| (131) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Η πανίσχυρη, συνεχής παροχή ατμού λειτουργεί γρηγορότερα σε σύγκριση με ένα ατμοσίδερο, χωρίς να απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας ή παροχής ατμού χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

  • Βολή ατμού έως 360 γρ.

  • Σταθερό δοχείο νερού 1,3 L

  • Συμπαγής σχεδίαση

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.4

από 5

131

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/04/2025

Italia

Italia

Consigliato

Ferro da stiro ultima generazione si riscalda in pochi secondi puoi aggiungere acqua nel serbatoio sempre ,lo consiglio!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

18/01/2025

Italia

Italia

Utilissimo

Soddisfatta,stira qualsiasi tessuto senza bruciare mai niente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

19/03/2024

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Il prodotto è molto valido

Prodotto da consigliare a tutti. e di buon prezzo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

  2. Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips

  3. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το FastCare Compact στη ρύθμιση θερμοκρασίας MAX