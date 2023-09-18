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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

FastCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC6722/20

4.5
| (78) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Η πανίσχυρη, συνεχής παροχή ατμού λειτουργεί γρηγορότερα σε σύγκριση με ένα ατμοσίδερο, με δεξαμενή νερού εύκολης αναπλήρωσης και γρήγορη προθέρμανση. Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar

  • Βολή ατμού έως 300 γρ.

  • Σταθερό δοχείο νερού 1,5 L

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.5

από 5

78

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

18/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι άψογο

Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ

Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!

Πλεονεκτήματα

Και φτηνή τιμή με εγγύηση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.

Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Πλεονεκτήματα

Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή

Μειονεκτήματα

Κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips