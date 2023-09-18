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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar
Βολή ατμού έως 300 γρ.
Σταθερό δοχείο νερού 1,5 L
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.
Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.
Βραβεία
4.5
από 5
78
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Dimi2017
18/09/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι άψογο
Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Dinaki K
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ
Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!
Πλεονεκτήματα
Και φτηνή τιμή με εγγύηση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Μαρούλα
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.
Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος
Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips