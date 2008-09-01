2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC6430/02
Κλείδωμα μεταφοράς
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς τα πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το σίδερο με τη βάση προς τα κάτω. Το σίδερο είναι ελαφρύ (1,2 κιλά) για εύκολο και άνετο σιδέρωμα.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Βραβεία
Κριτικές