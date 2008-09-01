Εργονομικό και πανάλαφρο σίδερο 1,2 κιλών

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς τα πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το σίδερο με τη βάση προς τα κάτω. Το σίδερο είναι ελαφρύ (1,2 κιλά) για εύκολο και άνετο σιδέρωμα.