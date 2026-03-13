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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC6310/03
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Pressurized ironing system
Το 6310 έχει κατασκευαστεί ώστε να μειώνει το χρόνο σιδερώματος. Με βολή ατμού έως 85 γρ/λεπτό και πίεση ατμού έως 3,5 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες, παρέχει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα.