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Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC6310/03

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Pressurized ironing system

  • PDF αρχείο, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Το 6310 έχει κατασκευαστεί ώστε να μειώνει το χρόνο σιδερώματος. Με βολή ατμού έως 85 γρ/λεπτό και πίεση ατμού έως 3,5 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες, παρέχει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα.

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

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