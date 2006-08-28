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  • Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
  • Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
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  • Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
  • Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
  • Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC6310/03

1 βραβείο

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό
Το 6310 έχει κατασκευαστεί ώστε να μειώνει το χρόνο σιδερώματος. Με βολή ατμού έως 85 γρ/λεπτό και πίεση ατμού έως 3,5 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες, παρέχει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Ανοξείδωτη πλάκα που γλιστράει ομαλά και διαρκεί

Ανοξείδωτη πλάκα που γλιστράει ομαλά και διαρκεί

Έως και 3,5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.

Συνεχής ατμός έως 85 γρ./λεπτό

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.