Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Το 6310 έχει κατασκευαστεί ώστε να μειώνει το χρόνο σιδερώματος. Με βολή ατμού έως 85 γρ/λεπτό και πίεση ατμού έως 3,5 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες, παρέχει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα.