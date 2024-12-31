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Μη διαθέσιμο πλέον
GC557/30
FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 ρυθμίσεις ατμού
Το σύστημα ατμού μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, για να είστε ήσυχοι ακόμα και αν ξεχάσετε να το απενεργοποιήσετε.
Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.
Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας, χρησιμοποιώντας τακτικά τη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων Easy Rinse.
Βραβεία
Κριτικές
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.