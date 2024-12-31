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  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω

Μη διαθέσιμο πλέον

ComfortTouchΣυσκευή ατμού

GC557/30

1 βραβείο

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω
Το νέο σύστημα ατμού ComfortTouch αφαιρεί τις τσακίσεις και φρεσκάρει τα υφάσματα. Με την πρωτοποριακή κεφαλή FlexHead και το ιδιαίτερα μεγάλο StyleBoard, τα ρούχα θα είναι ατσαλάκωτα από πάνω μέχρι κάτω, με απίστευτη ευκολία και αποτελεσματικότητα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με FlexHead και πολύ μεγάλο StyleBoard

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων από πάνω μέχρι κάτω

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 ρυθμίσεις ατμού

Μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής για να είστε ήσυχοι

Μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής για να είστε ήσυχοι

Το σύστημα ατμού μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, για να είστε ήσυχοι ακόμα και αν ξεχάσετε να το απενεργοποιήσετε.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.

Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse για πολλά χρόνια αποτελεσματικής χρήσης

Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse για πολλά χρόνια αποτελεσματικής χρήσης

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας, χρησιμοποιώντας τακτικά τη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων Easy Rinse.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.