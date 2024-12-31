Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.