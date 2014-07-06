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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το Philips PerfectCare Xpress προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Το σιδέρωμα είναι πλέον πραγματικά απλό.
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Πλάκα Anodilium
Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα
Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
100% ασφαλές ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι, κασμίρ, μαλλί και πολυέστερ. Ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται στα σίδερα χρησιμοποίησαν το PerfectCare στα πλέον ευαίσθητα υφάσματα που σιδερώνονται και επιβεβαίωσαν τα τέλεια αποτελέσματα.
100% ευκολία στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα ρούχα σας μαζί ανεξάρτητα από το ύφασμα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε ή να ρυθμίζετε το διακόπτη θερμοκρασίας της συσκευής.
100% γρήγορο σιδέρωμα, χωρίς να ξεχωρίζετε τα ρούχα - σιδερώστε τα όλα με μια ρύθμιση ατμού.
Βραβεία
3.7
από 5
17
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ana50
06/07/2014
Italia
eccezionale
è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
silcort
10/02/2014
Italia
OTTIMO PRODOTTO!!!!!!
Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Michi1978
28/11/2013
Italia
Super ferro super vapore
Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato