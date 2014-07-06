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  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
  • Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare XpressΑτμοσίδερο με πίεση

GC5050/02

3.7

| (17) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το Philips PerfectCare Xpress προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Το σιδέρωμα είναι πλέον πραγματικά απλό.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με μικρή και πανίσχυρη γεννήτρια ατμού

Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις

  • Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Πλάκα Anodilium

  • Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα

  • Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

100% ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

100% ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

100% ασφαλές ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι, κασμίρ, μαλλί και πολυέστερ. Ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται στα σίδερα χρησιμοποίησαν το PerfectCare στα πλέον ευαίσθητα υφάσματα που σιδερώνονται και επιβεβαίωσαν τα τέλεια αποτελέσματα.

100% εύκολο στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις

100% εύκολο στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις

100% ευκολία στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα ρούχα σας μαζί ανεξάρτητα από το ύφασμα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε ή να ρυθμίζετε το διακόπτη θερμοκρασίας της συσκευής.

100% γρήγορο σε όλα τα υφάσματα - δεν υπάρχει πιο γρήγορο ατμοσίδερο

100% γρήγορο σε όλα τα υφάσματα - δεν υπάρχει πιο γρήγορο ατμοσίδερο

100% γρήγορο σιδέρωμα, χωρίς να ξεχωρίζετε τα ρούχα - σιδερώστε τα όλα με μια ρύθμιση ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.7

από 5

17

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

06/07/2014

Italia

Italia

eccezionale

è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

10/02/2014

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO!!!!!!

Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

28/11/2013

Italia

Italia

Super ferro super vapore

Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.