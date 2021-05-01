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  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
  • Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur AdvancedΑτμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

GC4938/20

3
| (2) Κριτικές

1 βραβείο

Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*
Σιδερώστε τα πάντα, από τζιν μέχρι μετάξι, χωρίς καψίματα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP και με ατμό που διεισδύει έως και 20% πιο βαθιά στις ίνες των υφασμάτων για ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.*
Δείτε όλα τα οφέλη

Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα*

  • 3000W

  • 55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 240 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Τεχνολογία OptimalTEMP: Εγγυημένα χωρίς καψίματα, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP: Εγγυημένα χωρίς καψίματα, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται. Μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, από λινά μέχρι κασμίρ, με ασφάλεια και με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να περιμένετε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία ή να ταξινομήσετε τα ρούχα από πριν. Τα ατμοσίδερα της Philips με την τεχνολογία OptimalTemp κάνουν το σιδέρωμα ευκολότερο και γρηγορότερο και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ειδικούς στα υφάσματα.

3000 W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

3000 W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία

Το ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3 μέτρων παρέχει μέγιστη ευκολία και άνεση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

01/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Μείωση χρόνου σιδερωματος

Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

08/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

😡😡😡

Ναι μεν δεν καίει τα ρούχα , η πλάκα του είναι ωραία αλλά μέχρι εκεί Όλα τα ρούχα μου όταν σιδερωνω τα κάνει μούσκεμα παρόλο που το καθαρίζω συχνά και ακολουθώ ακριβώς όλες τις οδηγίες του. Δεν το συνιστώ σε κανέναν

Πλεονεκτήματα

Δεν καίει τα ρουχα

Μειονεκτήματα

Τρέχει νερά συνέχεια και γίνονται τα ρούχα μούσκεμα

Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

  2. Σε σύγκριση με το GC4910