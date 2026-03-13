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Azur Advanced Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Μη διαθέσιμο πλέον

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Azur AdvancedΑτμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

GC4934/30

Azur Advanced Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4934/30 - English (US)

  • PDF αρχείο, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 474.8 kB
  • 13 March 2026

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