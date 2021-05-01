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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4934/30
3000 W
55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 230 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Η αποκλειστική μας πλάκα SteamGlide Plus έχει επίστρωση 6 στρώσεων με προηγμένη στρώση τιτανίου, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που τώρα διεισδύει έως και 20% περισσότερο μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται. Μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, από λινά μέχρι κασμίρ, με ασφάλεια και με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να περιμένετε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία ή να ταξινομήσετε τα ρούχα από πριν. Τα ατμοσίδερα της Philips με την τεχνολογία OptimalTemp κάνουν το σιδέρωμα ευκολότερο και γρηγορότερο και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ειδικούς στα υφάσματα.
Βραβεία
3.0
από 5
2
Κριτικές
S@ndr@
01/05/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Μείωση χρόνου σιδερωματος
Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Αστεράκι
08/05/2023
Ελλάδα
😡😡😡
Ναι μεν δεν καίει τα ρούχα , η πλάκα του είναι ωραία αλλά μέχρι εκεί Όλα τα ρούχα μου όταν σιδερωνω τα κάνει μούσκεμα παρόλο που το καθαρίζω συχνά και ακολουθώ ακριβώς όλες τις οδηγίες του. Δεν το συνιστώ σε κανέναν
Πλεονεκτήματα
Δεν καίει τα ρουχα
Μειονεκτήματα
Τρέχει νερά συνέχεια και γίνονται τα ρούχα μούσκεμα
Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Η αξιολογηση έγινε για Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
Σε σύγκριση με το GC4910