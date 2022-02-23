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  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
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Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4909/60

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
Απόδοση μεγάλης διάρκειας με το σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release και την πλάκα SteamGlide Elite που διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με την καλύτερη πλάκα με αντοχή στις γρατσουνιές

Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά

  • 55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 250 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Elite

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Η βολή ατμού έως 250 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες ζάρες

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

3000W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

3000W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Παροχή ατμού έως και 55 γρ./λεπτό για ταχύτερη αφαίρεση των ζαρών

Παροχή ατμού έως και 55 γρ./λεπτό για ταχύτερη αφαίρεση των ζαρών

Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει έως και 50% περισσότερο μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των ζαρών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

23/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προιόν

Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα

Πλεονεκτήματα

Πολύ καλό

Μειονεκτήματα

βάρος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

16/01/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο❢

Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.

Πλεονεκτήματα

Ναι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.