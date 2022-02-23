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Μη διαθέσιμο πλέον
55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 250 γρ.
Πλάκα SteamGlide Elite
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει έως και 50% περισσότερο μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των ζαρών.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
thalassa45
23/02/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προιόν
Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα
Πλεονεκτήματα
Πολύ καλό
Μειονεκτήματα
βάρος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Lina1
16/01/2020
Ελλάδα
Τέλειο❢
Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.
Πλεονεκτήματα
Ναι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο