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Μη διαθέσιμο πλέον
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 220 γρ.
Πλάκα SteamGlide Elite
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Πλεονεκτήματα
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Μειονεκτήματα
Δεν βρίσκω κατα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο