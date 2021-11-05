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  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
  • Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
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Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4902/20

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά
Απόδοση μεγάλης διάρκειας με το σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release και την πλάκα SteamGlide Elite που διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με την καλύτερη πλάκα με αντοχή στις γρατσουνιές

Υπέροχα αποτελέσματα, κάθε φορά

  • Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 220 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Elite

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

2800 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Πλεονεκτήματα

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Μειονεκτήματα

Δεν βρίσκω κατα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.