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Μη διαθέσιμο πλέον
Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα
Αυτό το πανίσχυρο σίδερο της Philips διαθέτει την πιο ανθεκτική πλάκα. Τίποτα δεν μπορεί να τη γρατσουνίσει, ενώ γλιστράει πανεύκολα πάνω από τα υφάσματα. Η πανίσχυρη βολή ατμού σας επιτρέπει να εξαφανίζετε και την παραμικρή τσάκιση στη στιγμή.
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.
Πλάκα Anodilium
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2600 Watt
Εξαιρετική ολίσθηση, εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές, εύκολο στον καθαρισμό, μοναδική ανθεκτικότητα!
Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Βραβεία
4.5
από 5
13
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
GAVD
10/06/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima stoomstrijkijzer
Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Billie
02/12/2013
België
Het is een super produckt.
Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Adila
07/09/2012
Nederland
Fijn strijkijzer.
Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer