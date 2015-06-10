ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα
  • Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα
  • Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα
  • Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4891/02

4.5

| (13) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα

Αυτό το πανίσχυρο σίδερο της Philips διαθέτει την πιο ανθεκτική πλάκα. Τίποτα δεν μπορεί να τη γρατσουνίσει, ενώ γλιστράει πανεύκολα πάνω από τα υφάσματα. Η πανίσχυρη βολή ατμού σας επιτρέπει να εξαφανίζετε και την παραμικρή τσάκιση στη στιγμή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πανίσχυρο σίδερο με περισσότερο ατμό

Ισχυρό εργαλείο 2600W για σιδέρωμα

  • Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.

  • Πλάκα Anodilium

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

  • 2600 Watt

Ανθεκτικό στις γρατσουνιές, εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα Anodilium

Ανθεκτικό στις γρατσουνιές, εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα Anodilium

Εξαιρετική ολίσθηση, εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές, εύκολο στον καθαρισμό, μοναδική ανθεκτικότητα!

Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

13

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

10/06/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima stoomstrijkijzer

Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

02/12/2013

België

België

Het is een super produckt.

Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

07/09/2012

Nederland

Nederland

Fijn strijkijzer.

Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.