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GC488/60
1800W, 35 γρ./λεπτό
40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*
80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*
5 ρυθμίσεις ατμού
Η συσκευή ατμού δαπέδου EasyTouch είναι 20% πιο ισχυρή* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, καθώς διαθέτει 35 γρ./λεπτό πανίσχυρη συνεχή παροχή ατμού, επιτρέποντας την αφαίρεση των τσακίσεων με λίγες μόνο κινήσεις.
Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη ρούχων.
Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση.
Βραβεία
Κριτικές
δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό παροχή ατμού (Τεχνικό πρότυπο για την απολύμανση 2002-2.1.5)
Σε σύγκριση με το GC509