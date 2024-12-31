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  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα

Easy TouchΣύστημα ατμού χειρός

GC488/60

1 βραβείο

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
Το νέο μας σύστημα ατμού EasyTouch είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να έχει μικρό μέγεθος αλλά μεγάλη ισχύ. Αυτή η απαραίτητη συσκευή ατμού είναι ιδανική για γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με το πιο compact σύστημα ατμού χειρός από τη Philips

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα

  • 1800W, 35 γρ./λεπτό

  • 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*

  • 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*

  • 5 ρυθμίσεις ατμού

20% πιο ισχυρή * με συνεχή παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό

20% πιο ισχυρή * με συνεχή παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό

Η συσκευή ατμού δαπέδου EasyTouch είναι 20% πιο ισχυρή* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, καθώς διαθέτει 35 γρ./λεπτό πανίσχυρη συνεχή παροχή ατμού, επιτρέποντας την αφαίρεση των τσακίσεων με λίγες μόνο κινήσεις.

5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων

5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων

Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη ρούχων.

Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση

Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση

Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό παροχή ατμού (Τεχνικό πρότυπο για την απολύμανση 2002-2.1.5)

  2. Σε σύγκριση με το GC509