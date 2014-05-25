ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4851/02

3.6

| (8) Κριτικές

1 βραβείο

Με στόχο την τελειότητα

Το νέο Philips Azur διαθέτει εργονομική σχεδίαση και ιδανικό βάρος για τον εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Σε συνδυασμό με την πανίσχυρη απόδοση ατμού, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για τέλεια αποτελέσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με πανίσχυρη απόδοση ατμού

Με στόχο την τελειότητα

  • Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

  • 2600 Watt

Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Εξαιρετικός σχεδιασμός, για εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα

Εξαιρετικός σχεδιασμός, για εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα

Το ατμοσίδερο Philips είναι σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό πάνω στα ρούχα και άνετη προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων περιοχών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.6

από 5

8

Κριτικές

3
2

25/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product

This is an excellent iron for all general domestic ironing, pressing and vertical steaming.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Steam iron

18/04/2014

Italia

Italia

Ottimo

Mia moglie prima si lamentava sempre del vecchio ferro da stiro, e stirava mal volentieri. con questo ferro ha stirato senza lamentarsi, ed era anche contenta perché ha impiegato meta tempo. ottimo ferro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro

10/08/2013

Italia

Italia

Ferro da Stiro ergonomico,pratico,funzionale.

A prima vista il Ferro sembra molto impegnativo per la sua struttura. Invece,all'atto pratico,si disimpegna con fluida scorrevolezza.. Ore di stiratura non affaticano il braccio. La linea estetica del Ferro è molto accattivante,colore compreso.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.