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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4851/02
Με στόχο την τελειότητα
Το νέο Philips Azur διαθέτει εργονομική σχεδίαση και ιδανικό βάρος για τον εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Σε συνδυασμό με την πανίσχυρη απόδοση ατμού, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για τέλεια αποτελέσματα.
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2600 Watt
Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Το ατμοσίδερο Philips είναι σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό πάνω στα ρούχα και άνετη προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων περιοχών.
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Βραβεία
3.6
από 5
8
Κριτικές
Tony888
25/05/2014
United Kingdom
Excellent Product
This is an excellent iron for all general domestic ironing, pressing and vertical steaming.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Steam iron
Pendolino
18/04/2014
Italia
Ottimo
Mia moglie prima si lamentava sempre del vecchio ferro da stiro, e stirava mal volentieri. con questo ferro ha stirato senza lamentarsi, ed era anche contenta perché ha impiegato meta tempo. ottimo ferro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro
Lalla43
10/08/2013
Italia
Ferro da Stiro ergonomico,pratico,funzionale.
A prima vista il Ferro sembra molto impegnativo per la sua struttura. Invece,all'atto pratico,si disimpegna con fluida scorrevolezza.. Ore di stiratura non affaticano il braccio. La linea estetica del Ferro è molto accattivante,colore compreso.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4851/32 Ferro da stiro