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Μη διαθέσιμο πλέον
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2600 Watt
Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί τη συσκευή για λόγους ασφαλείας, αν δεν χρησιμοποιηθεί για μερικά λεπτά, εξοικονομώντας επίσης ενέργεια.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Βραβεία
4.4
από 5
41
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Rainbow29
22/07/2012
United Kingdom
Love it
I really love this iron, can't fault it! It makes the whole thing much more bearable and so much quicker and easier.
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
maggiemay
13/10/2011
United Kingdom
This product does what it says on the box and more
i have always bought philips irons i have had the more expensive ones but this one is as good as the more dearer ones it sails through my washing with ease and takes the creases out first time i am well impressed i am an avid philips fan *****
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
ANGIE1955
09/10/2011
United Kingdom
excellent product
THIS PRODUCT IS EXCELLENT EASY TO USE LIGHT AND LEAVES ALL GARMENTS CREASE FREE I LOVE IT AND WOULD RECOMMEND IT. BEST IRON I HAVE HAD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron