ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Με στόχο την τελειότητα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Με στόχο την τελειότητα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4850/02

4.4
| (41) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Με στόχο την τελειότητα
Το νέο Philips Azur GC4850/02 διαθέτει εργονομική σχεδίαση και ιδανικό βάρος για τον εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Και με την πανίσχυρη απόδοση ατμού, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για τέλεια αποτελέσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με πανίσχυρη απόδοση ατμού

Με στόχο την τελειότητα

  • Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

  • 2600 Watt

Αυτόματη απενεργοποίηση για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη απενεργοποίηση για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας

Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί τη συσκευή για λόγους ασφαλείας, αν δεν χρησιμοποιηθεί για μερικά λεπτά, εξοικονομώντας επίσης ενέργεια.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.4

από 5

41

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I really love this iron, can't fault it! It makes the whole thing much more bearable and so much quicker and easier.

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

13/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product does what it says on the box and more

i have always bought philips irons i have had the more expensive ones but this one is as good as the more dearer ones it sails through my washing with ease and takes the creases out first time i am well impressed i am an avid philips fan *****

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

excellent product

THIS PRODUCT IS EXCELLENT EASY TO USE LIGHT AND LEAVES ALL GARMENTS CREASE FREE I LOVE IT AND WOULD RECOMMEND IT. BEST IRON I HAVE HAD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.