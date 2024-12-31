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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4563/30
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 230 γρ.
Πλάκα SteamGlide Advanced
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
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