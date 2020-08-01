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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Εγγυημένη απόδοση ατμού
Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 210 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.6
από 5
116
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Butterflies
01/08/2020
United Kingdom
FABULOUS............
It is very lightweight. Very good for people with arthritis etc. The cord is quite short which is good no cord hanging over the ironing board. Brilliant iron, it irons lovely, and heats up fast. I think this is the best iron i have ever had. Absolutely beautiful iron, cheap and well worth the money. You would think it cost 3 times the amount i paid. All in all, a superb buy. Thanks Philips for such a lovely iron.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Tiabella777
03/04/2019
United Kingdom
Excellent all round Philips Iron
Fantastic Iron, very light, easy to use, glides smoothly over any fabric with ceramic plate, water flow great, adjustable temperatures easy to use, beautiful blue colour. If it lasts as long as my last ceramic plate iron from Philips, I will be very happy. Easy wrap around cord & clip.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
DH53
21/12/2018
United Kingdom
Great little iron
[This review was collected as part of a promotion.] Easy to use Not too heavy Doesn’t make your wrist/fore arm ache Makes light work of school uniform!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron