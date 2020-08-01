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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4549/00

4.6

| (116) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εγγυημένη απόδοση ατμού

Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με το βελτιωμένο μας σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release

Εγγυημένη απόδοση ατμού

  • Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 210 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Η βολή ατμού έως 210 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

2500W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.6

από 5

116

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

01/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

FABULOUS............

It is very lightweight. Very good for people with arthritis etc. The cord is quite short which is good no cord hanging over the ironing board. Brilliant iron, it irons lovely, and heats up fast. I think this is the best iron i have ever had. Absolutely beautiful iron, cheap and well worth the money. You would think it cost 3 times the amount i paid. All in all, a superb buy. Thanks Philips for such a lovely iron.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

03/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent all round Philips Iron

Fantastic Iron, very light, easy to use, glides smoothly over any fabric with ceramic plate, water flow great, adjustable temperatures easy to use, beautiful blue colour. If it lasts as long as my last ceramic plate iron from Philips, I will be very happy. Easy wrap around cord & clip.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

21/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little iron

[This review was collected as part of a promotion.] Easy to use Not too heavy Doesn’t make your wrist/fore arm ache Makes light work of school uniform!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.