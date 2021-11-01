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  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4544/80

4.5
| (17) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εγγυημένη απόδοση ατμού
Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με το βελτιωμένο μας σύστημα Quick Calc Release

Εγγυημένη απόδοση ατμού

  • Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 220 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 220 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

17

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

01/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προιον.

Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.

Πλεονεκτήματα

Ευκολο .σιδερομα

Μειονεκτήματα

Δεν υπαρχει καποιο μειον.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο προιόν

το αγορασα προσφατα αλλα ειμαι πολυ ευχαριστημένος

Πλεονεκτήματα

Καταπληκτικό σιδέρομα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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