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Μη διαθέσιμο πλέον
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 220 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.5
από 5
17
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
azur 21
01/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικο προιον.
Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.
Πλεονεκτήματα
Ευκολο .σιδερομα
Μειονεκτήματα
Δεν υπαρχει καποιο μειον.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
elen08
29/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
kostas17
28/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Άριστο προιόν
το αγορασα προσφατα αλλα ειμαι πολυ ευχαριστημένος
Πλεονεκτήματα
Καταπληκτικό σιδέρομα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο