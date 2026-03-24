ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

AzurΑτμοσίδερο

GC4537/70

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4537/70 - English (US)

  • PDF αρχείο, 956.3 kB
  • 13 March 2026

Συχνές ερωτήσεις